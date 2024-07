Gabigol é visto com ex de Vini Jr. e aumenta rumores de romance

As noites frias do inverno carioca têm embalado o clima de romance entre Gabigol e Julia Rodrigues – ex de Vini Jr. Isso porque o atacante do Flamengo apareceu acompanhado da influencer no Festival Alma, no último fim de semana, no Rio de Janeiro, e aumentou os rumores de algo mais sério entre os dois.

Gabigol e Julia vivem um affair desde meados de junho e julho do ano passado e, inclusive, fizeram aparições públicas nesse período. No início do ano, a influenciadora de 24 anos acompanhou o atleta em Orlando, nos Estados Unidos, para os compromissos de pré-temporada do Flamengo.

FESTIVAL ALMA

O evento ocorreu no dia 13 de julho, no Riocentro, e envolveu atrações diversas do funk ao trap. Entre as principais estão: 30PRAUM (Matuê, Teto e WIU), L7NNON, Filipe Ret, Veigh, Papatinho e MC Maneirinho.

Gabriel Barbosa tentou passar despercebido entre o público e adotou um look com lenço na cabeça e óculos escuros. Apesar de ter curtido a noite ao lado de Julia, Gabigol chegou ao evento acompanhado de amigos e seguranças pessoais. Os dois evitaram beijos e toques, mas as trocas de olhares não passaram alheias ao público.

JULIA RODRIGUES E VINI JR

Torcedores do Flamengo conhecem Julia Rodrigues desde quando ela se envolvia com Vinicius Júnior, em 2022. O romance não chegou a ser confirmado pelos dois, mas ganhou bastante força após a influencer acompanhar a Seleção na Copa do Mundo do Qatar.

A presença de Julia nos jogos do Real Madrid também chamavam atenção à época. Ela, inclusive, compartilhou uma das idas ao Bernabéu e postou foto com a camisa do jogador: “Pé quente”.

