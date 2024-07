Fagner retorna ao Corinthians após 50 dias

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (16/07), diante do Criciúma, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. Além da estreia do técnico argentino Ramón Díaz, existe também uma expectativa pelo retorno de Fagner aos gramados.

Retorno de Fagner

O lateral-direito, recuperado da lesão na coxa direita, está de volta ao Timão após 50 dias. No entanto, ele deve ficar como opção no banco de reservas. Afinal, Matheuzinho, que vem ganhando sequência nos últimos jogos, vive uma melhor forma física e deve iniciar como titular.

História no Corinthians

Aliás, Fagner está no Corinthians desde 2014. Com dois Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019), ele está marcado na história do Timão. O lateral-direito, por sua vez, vem lidando com problemas físicos nesta temporada e tem 26 jogos disputados em 2024.

Fagner inicia no banco de reservas diante do Criciúma. No entanto, Ramón Díaz deve dar sequência ao lateral-direito. O técnico argentino é um admirador do jogador e capitão alvinegro.

“Gosto da atitude que tem como capitão. Gosto da sua forma. Tem muita qualidade pelo pouco que vi. É um jogador de muita categoria e está se recuperando. Estamos trabalhando para que rapidamente ele possa voltar. Há jovens também com atitudes incríveis para poder jogar. Estamos contentes com nosso plantel”, disse Ramón Díaz durante sua entrevista de apresentação.

O Timão não vive um bom momento no Brasileirão. Afinal, os jogadores alvinegros vêm de três derrotas nas últimas quatro rodadas e estão na zona de rebaixamento do campeonato. A expectativa é que Ramón Díaz promova rapidamente uma mudança de postura e identidade no clube.

