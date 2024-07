Barcelona de Guayaquil pede adiamento da partida contra RB Bragantino

O Barcelona de Guayaquil pediu, nesta terça-feira (16), o adiamento da partida contra o Red Bull Bragantino, pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana, marcado para a próxima quarta-feira (18), no Equador. O pedido acontece após Justin Cornejo, goleiro de 20 anos, ser dado como morto pela Conmebol, após ser hospitalizado devido a uma queda no banheiro no qual bateu com a cabeça no último domingo (14).

Mas, nesta terça-feira (16), o Barcelona de Guayaquil informou que o jovem encontra-se em estado crítico. De acordo com o jornal equatoriano ‘El Comercio’, o rapaz tem morte cerebral, mas está ligado a aparelhos por decisão de seus pais.

Dessa maneira, o Barcelona suspendeu suas atividades esportivas e aguarda uma resposta da Conmebol sobre o adiamento ou não da partida. O Red Bull Bragantino, inclusive, já está no Equador.

