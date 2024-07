Campeão da Copa América com Argentina se inscreve em curso de treinador

Ángel Di María, de 36 anos, se inscreveu em um curso para treinadores de futebol após ser campeão da Copa América com a seleção da Argentina no último final de semana. O atacante ainda tem mais um ano de contrato com o Benfica, mas já começa a pensar no futuro.

Estela Picerni, professora e coordenadora geral da Associação de Treinadores de Futebol Argentino de Rosário (ATFA), cidade natal de Di María, revelou nas redes sociais que o craque, após encerrar sua carreira na seleção com a conquista da Copa América no último fim de semana, se inscreveu no curso de treinador oferecido pela ATFA.

“É com enorme orgulho que damos as boas-vindas ao nosso grande, Angelito Di María, que deseja treinar com os melhores para se tornar um futuro treinador! Ele já está oficialmente matriculado. Obrigado por nos escolher!”, publicou Estela Picerni no Facebook.

Di María fará curso virtual após ser campeão com a Argentina

No entanto, conforme explicado pela ‘TyC Sports’, isso não significa que Di María planeja voltar a jogar pelo Rosario Central, como se especulou por muito tempo. A ideia acabou sendo descartada após ameaças ao jogador e à sua família para que ele não retornasse ao clube. Além disso, a emissora garante que os cursos podem acontecer de forma virtual.

“Ele deveria comparecer pessoalmente, mas como estará jogando no exterior, enviamos uma série de trabalhos para que ele complete e entregue para serem corrigidos por cada professor”, explicou Enrique Borrelli, diretor da escola ATFA Rosário.

“Ángel pagou a inscrição e a primeira mensalidade. Começará os estudos, isso está confirmado. Ele fará o curso no exterior”, ressaltou Borrelli à ‘Cadena 3’.

Atualmente, Di María está de férias antes de se reapresentar ao Benfica.

