Palmeiras praticamente zera DM após semana livre de jogos

Após quase uma semana sem jogos, o Palmeiras praticamente esvaziou seu Departamento Médico. O zagueiro Murilo, o meia Zé Rafael e o atacante Lázaro começaram a transição física e estão próximos da volta aos gramados.

O volante Rômulo, mais recente recuperado de lesão, ficou no banco contra o Atlético-GO, na última quinta (11), pela 16ª rodada do Brasileirão. Ele está fora de ação há um mês por conta de uma lesão muscular na coxa direita, mas pode surgir no time contra o Botafogo, nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada.

LEIA MAIS: Carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, é atingido por tiros

Zé Rafael, lesionado desde o dia 1º de julho, é outro que tem chance de retornar contra o Botafogo. Após duas semanas fora, ele está desde domingo (14) realizando atividades em campo. Murilo e Lázaro, por sua vez, estão prestes a completar um mês fora.

O zagueiro, diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo no dia 26 de junho, também está em transição. Lázaro sofreu contusão na coxa esquerda e está na mesma situação do companheiro.

O que não quer dizer, porém, que o trio entrará em campo nesta quarta-feira (17), contra o Botafogo, às 21h30 (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro. Dentre todos os citados, somente Rômulo está 100% e, assim, à disposição de Abel Ferreira.

Dessa forma, o DM do clube só conta com Bruno Rodrigues. O atacante rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e deve voltar somente em 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.