Chelsea pretende fazer proposta por promessa do Grêmio

Promessa das categorias de base do Grêmio, Gabriel Mec, de 16 anos, já desperta o interesse do Chelsea, da Inglaterra. De acordo com o “ge”, o clube inglês já prepara uma proposta para o Tricolor pelo jovem atleta brasileiro.

Além disso, representantes do Chelsea, acompanhados do pai de Neymar, um dos empresários de Gabriel Mec, marcaram presença no CTF Hélio Dourado nesta terça-feira para acompanhar o jovem em uma partida do time sub-20 do Tricolor.

Por enquanto, o Grêmio diz que não chegou nenhuma oferta oficial pelo jovem na mesa da direção, mas não descarta que isso possa acontecer. Gabriel Mec completou 16 anos em abril e ainda não assinou o primeiro contrato profissional com o Grêmio. Contudo, existe um acerto entre as partes. A previsão é de que o vínculo seja assinado nos próximos dias.

Nesta temporada, Mec esteve em campo em nove partidas e marcou quatro gols.

Recentemente, o Chelsea veio ao Brasil para comprar Estevão, atacante do Palmeiras. A transferência pode chegar a 61,5 milhões de euros, R$ 358 milhões na cotação atual.

