Barcelona de Guayaquil x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar em fase decisiva da Sul-Americana. Barcelona de Guayaquil e RB Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isrido Romero Carbo, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs da competição. Quem avançar garante uma vaga nas oitavas de final.

Como chega o Barcelona de Guayaquil

Os equatorianos atravessam um momento complicado fora de campo. Isto porque nesta terça-feira (16), véspera da partida, o Barcelona de Guayaquil pediu o adiamento da partida após Justin Cornejo, goleiro de 20 anos, ser hospitalizado devido a uma queda no banheiro no qual bateu com a cabeça no último domingo (14). Mas, nesta terça-feira (16), o clube informou que o jovem encontra-se em estado crítico. De acordo com o jornal equatoriano ‘El Comercio’, o rapaz tem morte cerebral, mas está ligado a aparelhos por decisão de seus pais.

No entanto, até a publicação desta matéria, a Conmebol não respondeu se irá ou não acatar o pedido do Barcelona.

Apesar dos contratempos fora de campo, o técnico Ariel Holán não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com a equipe considerada titular. Além disso, Damián Díaz, camisa 10, é a esperança do time para seguir vivo e avançar para as oitavas de final da Sul-Americana.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o RB Bragantino trata como prioridade na temporada a sequência na Sul-Americana. Dessa maneira, o técnico Pedro Caixinha não vai poupar esforços para este primeiro duelo contra os equatorianos.

No entanto, é possível que aconteçam alterações na equipe titular. Isto porque o time vem de derrotas consecutivas que preocuparam o torcedor. Por fim, o meia recém-contratado Jhon Jhon, ex-Palmeiras, não deve fazer sua estreia nesta quarta-feira.

Barcelona de Guayaquil x Bragantino

Jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

Data e horário: quarta-feira, 17/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental Isrido Romero Carbo, no Equador

Barcelona de Guayaquil: Javier Burrai; Castillo, Nicolás Ramirez, Lucas Sosa e Chalá; Jesús Trindade e Souza; Preciado, Damián Diaz e Corozo; Octavio Rivero. Técnico: Ariel Holán.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Lincoln e Mosquera; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Onde assistir: ESPN e Disney+

