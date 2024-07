Santos negocia a compra de zagueiro colombiano

O técnico Fábio Carille pediu e a diretoria do Santos está no mercado em busca de novos reforços. Um dos desejos é um zagueiro e o nome escolhido é Jefferson Díaz, atualmente no Deportivo Cali, da Colômbia.

Aos 23 anos, o jogador mostra características que agradam a comissão técnica. Na avaliação, ele precisa de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e terá a paciência dos dirigentes e comissão técnica.

De acordo com o ge, o Deportivo Cali pede USD 800 mil (R$ 4 milhões) para vender o jogador. Sem dinheiro para realizar esse investimento, a ideia é parcelar a compra e deixar com um valor que caiba no bolso do clube paulista.

Quem é Jefferson Díaz?

Projetado ao futebol profissional em 2020, Jefferson Díaz despontou no Real Cartagena e colecionou passagem pelo Valledupar, ambos da Colômbia. Em 2023 foi contratado pelo Deportivo Cali. Até o momento, ele jogou 12 partidas.

Caso feche o acordo, Jefferson Díaz desembarca no Santos para disputar vaga com Gil, Joaquim e Jair Cunha. Além do trio, Alex Nascimento e João Basso completam as opções de Fábio Carille.

