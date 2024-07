Bernard avalia estreia pelo Atlético: ‘Mais do que eu esperava’

No empate do Atlético com o Juventude, nesta terça-feira, o meia-atacante Bernard voltou a entrar em campo pelo Galo após 11 anos fora do Brasil. Na saída de campo, o jogador avaliou sua estreia na equipe mineira pelo Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha.

“Estou feliz com o meu desempenho, sempre procurou melhorar cada vez mais. Mas foi mais do que eu esperava, achei que poderia cansar mais rápido, já que estou me adaptando ao ritmo do futebol brasileiro. Porém, acho que lidei bem com isso, me senti bem”, disse o jogador.

O Atlético abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, em belo chute sem ângulo de Junior Alonso. No fim da etapa inicial, o Juventude conseguiu empatar a partida. O Galo teve volume de jogo, lances de perigo, dois gols anulados (impedimento e falta ofensiva) e ficou no quase, mas demonstrando um futebol de alto nível.

“Estou bastante feliz de voltar, sentir o calor da Massa dentro do estádio, mesmo a gente tendo atuado fora de casa. Momento importante para mim. Acredito que fizemos um bom jogo no geral, com posse de bola. Poderíamos ter caprichado um pouco mais para ampliar o placar e ter um jogo tranquilo, ter um controle até maior”, avaliou Bernard.

Cria do Galo, Bernardo ficou 11 anos fora do país. Bernard foi vendido pelo Atlético ao Shakhtar Donetsk no segundo semestre de 2013 por 25 milhões de euros (na época aproximadamente R$ 75 milhões). Ele defendeu o Atlético entre 2011 e 2013, conquistando dois campeonatos mineiros (2012 e 2013) e a Libertadores (2013).

