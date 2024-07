Luciano abre o jogo sobre conversa de Zubeldía com elenco do São Paulo

Luis Zubeldía deixou, mesmo que indiretamente, a torcida e o elenco do São Paulo preocupados. Afinal, a seleção do Equador demonstrou interesse na contratação do treinador. Contudo, o argentino optou por dar prosseguimento ao seu trabalho no clube.

O atacante Luciano comentou, nesta terça-feira, sobre detalhes da conversa do técnico com sua comissão e plantel tricolor. No papo, Zubeldía descartou uma saída do MorumBis neste instante.

“A gente viu. A gente vê as notícias, viu que ele tinha esse interesse do Equador. Mas teve um dia que ele chegou, junto o grupo, chamou toda comissão e abriu o jogo. Falou para nós que não aceitaria nenhum tipo de oferta porque ele estava no São Paulo. Estava feliz. E que quando ele está em um clube feliz, não escuta nenhum outro clube ou seleção”, disse, em entrevista ao canal ESPN.

Além disso, Luciano destacou como o grupo de jogadores se comportou diante da afirmativa que trouxe paz ao ambiente são-paulino.

“Ali a gente ficou tranquilo. Claro que a gente tem um receio, porque é um início de trabalho que está sendo bom. Mas quando ele falou isso, a gente ficou tranquilo. Graças a Deus ele está aqui com a gente”, concluiu.

O São Paulo, sob o comando de Zubeldía e provavelmente com Luciano entre os titulares, retorna a campo nesta quarta-feira (17), quando recebe o Grêmio, no MorumBis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

