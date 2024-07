Ramón exalta reforços, mas pede mais: ‘Falando com a diretoria’

Após a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Criciúma, o treinador Ramón Díaz exaltou as estreias do goleiro Hugo Souza e do volante Alex Santana. No entanto, o comandante argentino afirmou que o Timão precisa de ainda mais reforços para sair da zona de rebaixamento e não cair para a Série B de 2025.

Além da dupla, o treinador Ramón Díaz poderá contar em breve com o meia André Ramalho, ex-PSV. Já o volante Charles, do Midtjylland, da Dinamarca, está próximo de ser anunciado pelo Corinthians.

“Não só o Santana (esteve bem); Ele esteve bem taticamente, é um jogador com muito temperamento, muito inteligente taticamente, ajudado por todo o grupo. Mas faz pouco tempo que ele chegou e nós temos quatro ou cinco dias de trabalho. Gostei da atitude dele. Estamos falando com a diretoria e o presidente para reforçar o time, porque precisamos, mas é um lindo desafio…Ramalho precisa estar bem fisicamente. Ele tem uma qualidade extraordinária, foi um acerto dos dirigentes trazer esse jogador. Uma qualidade incrível. Em pouco tempo que temos ele com a gente, vimos muita qualidade. Vai ajudar”, comentou Ramón Díaz, que também estreou pelo Corinthians.

Apesar da vitória, o Corinthians segue como primeiro time na zona de rebaixamento do Brasileirão. Afinal, são 15 pontos em 17 partidas. Inclusive, do 10º ao 16º lugar, todos têm jogos a menos do que o Timão. O próprio Criciúma (17 pontos), Cuiabá (17) e Vitória (16) são os times que aparecem logo acima do Alvinegro.

A equipe comandada por Ramón Díaz encerra o primeiro turno visitando o Bahia neste domingo (21) e recebendo o Grêmio quatro dias depois (25).

