Luka Modric renova contrato com Real Madrid até 2025

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira (17), a renovação de contrato de Luka Modric. Nesse sentido, o meio-campista, de 38 anos, assinou vínculo por mais um temporada e ficará no clube merengue até junho de 2025, sob a batuta de Carlo Ancelotti.

Capitão da equipe, o croata esteve em campo em 46 partidas na última temporada, com dois gols e sete assistências. Mesmo sendo essencial dentro e fora de campo, o jogador ficou metade dos jogos do Real no banco de reservas, em 23. No entanto, com a aposentadoria de Toni Kroos, o meia pode voltar a ser mais utilizado.

No último mês, o experiente atleta disputou a Eurocopa com a camisa da Croácia e se despediu de sua seleção. A eliminação para a Itália, ainda na fase de grupos, foi a despedida do meio-campista, que possui 178 jogos, recordista máximo entre os croatas.

Desde que chegou ao Real Madrid, Modric soma 534 jogos, em 12 temporadas disputadas. Além disso, ele tem 26 títulos no clube espanhol: seis Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Uefa, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e cinco Supercopas de Espanha.

