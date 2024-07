Lei do ex? Ferrerinha encara o Grêmio pela primeira vez

O duelo São Paulo x Grêmio, marcado para a noite desta quarta-feira (17), às 20h, no Morumbis, marcará o reencontro do atacante Ferreirinha com o ex-time. Em entrevista ao site oficial do Tricolor Paulista, lembrou da passagem pelo time de Porto Alegre e projetou um duelo difícil logo mais.

“Fiz a minha base no Grêmio e joguei dez anos lá. Mas, agora, estou no São Paulo e vou ajudar os meus companheiros em busca da vitória. Trabalhei bastante para isso, estou feliz de poder ajudar a equipe e quero dar continuidade nisso na sequência da temporada. Tivemos um período importante de preparação para fazer uma grande partida”, comentou Ferreirinha.

O camisa 47 está com 26 anos e em sua primeira temporada pelo São Paulo. Ao longo deste 2024, Ferreirinha marcou sete gols e deu três assistências em 32 partidas. Antes, o atacante defendeu o Grêmio por cinco temporadas.

Ferreirinha, vale destacar, deve começar a partida contra o Grêmio no banco de reservas. O São Paulo precisa da vitória para encostar nos líderes Botafogo e Palmeiras, que têm 33 pontos cada e se enfrentam nesta quarta-feira. O Tricolor, por sua vez, está em sétimo, com 27 pontos.

Ainda no primeiro turno do Brasileirão, a equipe de Ferreirinha visitando o Juventude no domingo (21) e recebendo o Botafogo na quarta-feira (24). Dessa forma, o Tricolor encerra o Brasileirão diante dos cariocas. Portanto, há a possibilidade de tirar seis pontos do líder. Assim, o São Paulo está muito vivo na briga pelo título que não vem desde 2008.

