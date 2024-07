Cruzeiro segura zagueiro em disputa no mercado estadual. Entenda

O Cruzeiro precisou segurar o zagueiro Neris. O América-MG, rival estadual da Raposa, sondou a situação do defensor cruzeirense, mas as negociações não avançaram.

O jornalista Samuel Venâncio foi o primeiro a informar. O Coelho busca reforçar o setor e viu em Neris a possibilidade de ter mais um jogador. No entanto, o negócio travou no desejo do Cruzeiro.

A Raposa, afinal, entende que vai precisar do zagueiro para a sequência da temporada. Embora Neris não seja titular, o defensor faz parte do grupo e é utilizado quando os titulares Zé Ivaldo e João Marcelo estão suspensos.

Neris chegou ao Cruzeiro em outubro de 2022, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno. Ele estava no Al Hazm, da Arábia Saudita, mas ficou livre com o fim do contrato.

Embora não seja titular atualmente, Neris fez parte, ao lado de Luciano Castán, da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2023.

