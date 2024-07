Palmeiras renova com promessas do Sub-20

O Palmeiras estendeu os contratos do zagueiro Benedetti (18 anos) e do meio-campista Patrick (20 anos), que fazem parte do Sub-20 do Verdão. A dupla, inclusive, já foi recentemente relacionada para partidas da equipe profissional válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Válido anteriormente até junho de 2026, o vínculo de Benedetti foi renovado até junho de 2028. O zagueiro de 1,97m chegou ao Palmeiras em 2022, vindo da Ferroviária. Rapidamente, assumiu protagonismo no Sub-17 alviverde e conquistou o Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e a Copa do Brasil (2022) da categoria. Tornou-se titular do Sub-20 em 2024, destacando-se também pelos gols marcados: são sete tentos em 16 partidas neste ano.

“A sensação de renovar com o Palmeiras é indescritível. Fui bem acolhido por todos desde o primeiro momento em que pisei no clube, sou muito feliz de defender essa camisa. Quero retribuir a confiança em mim com muito trabalho duro, espero conquistar importantes títulos nos próximos anos”, disse Benedetti.

O contrato de Patrick foi estendido de agosto de 2026 para agosto de 2027. O meio-campista também chegou ao Verdão em 2022, integrando diretamente o Sub-20. Ele também foi contratado da Ferroviária. O volante marcou o gol que garantiu o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG. Com perfil de liderança, passou a ser o capitão da equipe Sub-20 palestrina neste ano.

“Estou muito feliz com a renovação. Toda vez que entro em campo pelo Palmeiras é especial, então não poderia estar mais contente. Cresci demais dentro e fora de campo desde que cheguei, sou muito grato pelo apoio da comissão técnica e dos meus companheiros. Quero escrever meu nome na história do clube”, afirmou Patrick.

O Sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (18), contra o Atlético-MG, às 19h, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Verdão é líder isolado da competição, com 33 pontos conquistados em 13 jogos disputados.

