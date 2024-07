Após recusa do West Ham, Flamengo planeja usar Paquetá na negociação

O Flamengo formalizou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) pela contratação de Lucas Paquetá, do West Ham. No entanto, os ingleses não gostaram dos valores oferecidos e disseram “não” para oferta. Assim, os dirigentes rubro-negros resolveram partir para próxima estratégia. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Flamengo anuncia renovação do contrato de Wesley

Estratégia do Flamengo

O Flamengo espera contar com apoio de Lucas Paquetá na negociação. Afinal, a vontade do meio-campista em retornar ao clube carioca pode ser um diferencial nas conversas. A expectativa dos dirigentes rubro-negros é que o jogador se reúna com os ingleses e tente convencê-los de uma liberação.

Lucas Paquetá atualmente está de férias. O meio-campista, dessa forma, só deve se reunir com os representantes do West Ham no fim de julho. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel ficam no aguardo de um sinal verde do jogador antes de negociarem presencialmente na Inglaterra. O atleta é o principal alvo do clube carioca nesta janela de transferências.

Riscos da contratação

A ideia do Flamengo é que Lucas Paquetá seja reforço na sequência do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil em 2024. No entanto, os dirigentes rubro-negros vêm tendo cuidados especiais na negociação. Afinal, as investigações sobre fraudes em apostas esportivas seguem acontecendo e podem trazer prejuízos astronômicos para carreira do jogador.

O Flamengo, dessa forma, vem trabalhando com uma consultoria jurídica nos últimos meses para entender os imbróglios de uma possível punição ao Lucas Paquetá. O clube carioca teme uma condenação, mas acredita na viabilidade da contratação do meio-campista por cerca de dois anos.

O West Ham segue interessado em contar com Lucas Paquetá. Entretanto, diante das investigações ocorridas nos últimos meses, os ingleses cogitam recuperar parte do investimento feito em caso de uma punição ao meia. Afinal, mais de 60 milhões de euros (R$ 300 milhões) foram pagos pelo jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.