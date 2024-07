Botafogo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo e Palmeiras, ambos líderes do Brasileirão com 33 pontos, se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (17/7), no Nilton Santos. Desta vez, a bola rola pela rodada 17ª rodada. Este será o primeiro duelo desde que o Verdão virou para cima do Alvinegro por 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 0, em 2023, arrancando para tomar a taça de seu rival carioca. Este duelo imperdível conta com a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 20h com um pré-jogo com todas as informações sobre as equipes. E assim que a bola rolar, a narração é o premiado Cesar Tavares.