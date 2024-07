Torcedor é condenado na Espanha por insultos racistas a Vini Jr.

O Real Madrid emitiu uma nota nesta quarta-feira (17) para comunicar a condenação de um torcedor por ataques racistas contra jogadores. O espanhol publicou insultos racistas a Vinicius Júnior e Antonio Rüdiger em comentários das redes sociais do ‘Marca’.

“O Real Madrid, que junto com Vinicius Junior instaurou ação penal privada no processo, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte (…). O tribunal decretou a pena de oito meses de prisão contra o réu e a não participar de fórum por 20 meses”, diz um trecho da nota.

Além das ofensas racistas, o condenado, que não teve identidade revelada, também cometeu outro crime. O réu praticou ataques contra religião do zagueiro alemão.

NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

“O Real Madrid C. F. comunica que o Juizado de Instrução n.º 5 de Parla proferiu hoje uma sentença condenatória contra uma pessoa que, utilizando diversos pseudônimos no fórum da edição digital do jornal Marca, dirigiu graves ataques e insultos racistas contra nossos jogadores Vinicius Junior e Antonio Rüdiger.

O acusado foi declarado culpado de duas ofensas contra a integridade moral cometidas contra Vinicius Junior e Antonio Rüdiger, ambas agravadas por terem sido motivadas por racismo e, no caso de Antonio Rüdiger, também por desrespeito à sua religião.

O tribunal decretou a pena de oito meses de prisão para o acusado e a proibição de participar no referido fórum durante 20 meses. A suspensão da pena de privação de liberdade ficou condicionada à participação do acusado em um programa de igualdade de tratamento e não discriminação.

Trata-se da segunda condenação penal por insultos racistas recebidos por jogadores do Real Madrid, sendo que, neste caso e pela primeira vez, sancionou os ataques intoleráveis dessa natureza que também ocorrem em fóruns digitais e redes sociais.

O Real Madrid, que, junto com Vinicius Junior, atuou como acusação particular no processo, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte.

Por fim, o Real Madrid agradece a colaboração do torcedor que, ao detectar os insultos que foram condenados no fórum do jornal Marca, informou as autoridades e nosso clube”.

VINI JR: ALVO DE RACISTAS

Há cerca de um mês, três torcedores do Valencia também acabaram condenados a oito meses de prisão por proferir insultos racistas contra Vini Jr. O caso ocorreu durante a partida entre as equipes no estádio Mestalla, na Espanha, em 2023.

Além da sentença, o trio ainda deverá ficar dois anos sem ter acesso a estádios de futebol.

