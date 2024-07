Manchester United fica perto de ‘chapéu’ no Real Madrid por jovem zagueiro

O Manchester United está perto de contratar o jovem zagueiro Leny Yoro, do Lille. De acordo com o jornal “The Guardian”, o custo da operação será de 52 milhões de libras (cerca de R$ 370 milhões). Dessa maneira, caso acerte a contratação do jogador, de 18 anos, os Red Devils darão um chapéu no Real Madrid, que tinha negociações avançadas com a joia francesa.

Segundo a publicação do jornal inglês, os Merengues haviam oferecido ao Lille 45 milhões de euros (R$ 264 milhões), o que teria levado os franceses a optarem pela proposta do clube de Manchester.

Yoro tem vínculo somente até junho de 2025. Assim, a venda do jogador é prioridade no clube gaulês, uma vez que em janeiro do ano que vem ele já poderia assinar pré-contrato com qualquer clube, podendo sair sem custos na próxima temporada. O “The Guardian” aponta ainda que o Real Madrid ainda pode tentar convencer o atleta, uma vez que já tinham um acordo firmado.

A defesa é um setor carente no Manchester United. Afinal, o zagueiro Varane não renovou contrato e saiu. O sueco Lindelof pode ser negociado e não tem garantida a permanência. Assim, o clube foi atrás de um zagueiro, e Yoro é o mais jovem deles.

Com 1,90m de altura, Yoro foi um dos principais nomes do Lille na última temporada, ajudando o clube a ficar na quarta colocação do Campeonato Francês. Dessa maneira, garantiu uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Foram 44 partidas e três gols marcados em 2023/24.

