Cacá é multado pelo Corinthians após xingar jornalistas

O Corinthians multou o zagueiro Cacá por ter xingado jornalistas após a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na última terça-feira (16). Atitude do jogador pegou funcionários e diretores do Timão de surpresa. Afinal, ele nunca havia agido dessa maneira.

Cacá desculpou-se pelas declarações, mostrou-se arrependido, mas não foi suficiente para evitar a punição financeira imposta pela diretoria do Timão. O valor, contudo, não foi informado.

O defensor fez o gol da vitória do Corinthians. Na zona mista ao fim do jogo, o que era para ser um momento de exaltação pelos três pontos diante dos catarinenses, ele atacou os jornalistas com frases fortes e palavrões.

“Vou nem render muito. Pa* no c* da mídia. Vai, Corinthians. É nós e estamos juntos”, limitou-se, na zona mista.

Zagueiro do Corinthians se diz arrependido

Em postagem no Instagram, porém, o jogador demonstrou arrependimento pela atitude, que, segundo ele, foi de “cabeça quente”.

“Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians”, disse.

O jogador foi um dos personagens principais do duelo. Isso porque o Criciúma abriu o placar no primeiro tempo após chute de longe, em que a bola desviou no zagueiro corintiano. O Timão, porém, virou o jogo na etapa final, com Cacá marcando o gol da vitória, aos 16′. Foi o terceiro dele no Brasileirão, o que o torna o artilheiro do time na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.