Trio de reforços do Vasco aparece no BID e pode estrear domingo

Tarde movimentada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Afinal, o Vasco inscreveu seus últimos três reforços, nesta quarta-feira (17), dia de jogo contra o Atlético-GO. Os jogadores, porém, só podem atuar no domingo (21), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Emerson Rodríguez, último dos anunciados, surge no BID, mas ainda espera a abertura da janela da Major League Soccer (MLS) para sua transferência ser aceita pela Fifa. De todo modo, ele estará apto a tempo de reforçar o Vasco contra o Galo. Souza e Alex Teixeira são os outros dois. Ambos os nomes aparecem com datas retroativas da última segunda-feira (15), podendo voltar a atuar pelo time que os revelaram.

Os jogadores, porém, a exemplo de Emerson Rodríguez, só vão a campo potencialmente no domingo. Eles sequer constam entre os relacionados para o jogo de logo mais, em Goiânia, contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O trio junta-se, assim, a Philippe Coutinho, primeiro dos quatro reforços anunciados até o momento nesta janela do segundo semestre. A tendência é que o craque – também já inscrito no BID – possa reestrear com a Cruz de Malta na partida contra o Atlético, que vale pela penúltima rodada do primeiro turno.

Em 11º no Brasileirão, o Vasco pode dormir em nono. Para isso, precisa vencer o Dragão no jogo que acontece no Antônio Accioly, nesta quarta. A equipe mandante, aliás, vem em 19º, sendo o único time a não vencer em casa nesta edição do torneio.

