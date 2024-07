Gustavo Mosquito rescinde contrato junto ao Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito colocou um ponto final em sua história dentro do Corinthians. Nesta quarta-feira (17), o jogador conseguiu, via liminar, encerrar o seu contrato junto ao clube paulista. A diretoria do Timão informou que irá recorrer da decisão.

O motivo para a quebra do vinculo é a alegação do atleta de atraso no pagamento do FGTS e direitos de imagem. A decisão foi tomada pelo jogador no último dia 3, quando acionou a Justiça do Trabalho e exigiu seus direitos. Internamente, o Corinthians alega que estava com tudo em dia e deixa claro que não concorda com a atitude do atleta.

Apesar da insatisfação nos bastidores com a diretoria, Gustavo Mosquito permaneceu no elenco e realizou o último jogo no dia 1º de julho. Na ocasião, ele participou do revés contra o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. O atacante foi titular e saiu no decorrer da etapa final.

Projetado ao futebol profissional pelo próprio Corinthians, o jogador atuou por 176 vezes e marcou 18 gols pelo time do Parque São Jorge e não conquistou nenhum título.

