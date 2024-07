Claudinho recusa proposta de renovação do Zenit e quer jogar no Flamengo

Flamengo, Claudinho e Zenit (RUS) ganhou novos capítulos nesta quarta-feira. O jogador rejeitou uma proposta de extensão do vínculo com o clube russo e deseja de voltar ao Brasil para atuar na equipe rubro-negra. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Claudinho comunicou ao Zenit sobre a vontade de acertar com o Flamengo. O clube russo aceitou todos os termos para vender o meia ao Flamengo. No entanto, após a final da Supercopa da Rússia, contra o Krasnodar (RUS), a equipe de São Petersburgo voltou atrás e propôs uma renovação, que não foi aceita pelo jogador.

Os dirigentes rubro-negros seguem ainda mais confiantes na contratação do meio-campista. A expectativa é que novas conversas aconteçam nesta janela de transferências. A vontade do jogador pode ser um diferencial.

O Flamengo, aliás, cedeu às exigências do Zenit para concluir o acordo por Claudinho. Na primeira proposta, o Rubro-Negro ofereceu 15 milhões de euros (R$ 88,7 milhões) + 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões) em bônus. No entanto, os russos fizeram uma contraproposta, e o Fla aceitou desembolsar 18 milhões de euros (R$ 106,4 milhões). Porém, mesmo com o avanço das conversas, os europeus travaram o andamento.

Com passagens por Corinthians, Bragantino e Ponte Preta, Claudinho está no Zenit desde 2021. O meio-campista, que atua como um clássico camisa 10, se consolida pela qualidade e finalização. O jogador é um desejo antigo dos dirigentes rubro-negros.

