David comemora boa fase do Vasco: ‘Mais leve para jogar’

O Vasco emplacou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 17ª rodada da campetição nacional. Autor do gol da vitória, o atacante David destacou a importância de mais um resultado positivo no Brasileirão.

“Vitória importantíssima para a equipe e para o campeonato. Jogo muito difícil. Estamos em uma crescente. A confiança aumenta com as vitórias. A gente fica mais leve para jogar. São três pontos muito importantes para a gente subir na tabela”, afirmou o camisa 7.

David, aliás, comentou a chegada dos reforços para o Vasco para a sequência da temporada.

“Jogadores de qualidade, chegam para reforçar em um momento muito importante para o time. Eles entrando vão ajudar o time”, declarou o atacante.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 23 pontos e vai dormir na nona colocação, além de ter conquistado a quarta vitória consecutiva. Na próxima rodada da Série A, o Cruz-Maltino visita o Atlético-MG, neste domingo, na Arena MRV, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.