Palestino x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cuiabá visita o Palestino, nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A bola rola no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, enquanto o duelo da volta será disputado na casa do Dourado. Quem avançar de fase enfrenta o Independiente Medellín, da Colômbia, nas oitavas de final.

Como chega o Palestino

O clube chileno está neste playoff após encerrar a fase de grupos da Libertadores na terceira posição do Grupo E, o mesmo do Flamengo.

Além disso, o Palestino está invicto há três partidas e perdeu apenas uma partida nas últimas sete disputadas.

Como chega o Cuiabá

Por outro lado, o Cuiabá terminou a fase de grupos da Sul-Americana na vice-liderança do Grupo G, com 12 pontos, um a menos que o Lanús, da Argentina. Apesar da necessidade de disputar os playoffs, o Dourado está invicto na competição.

Além disso, o Cuiabá vive um bom momento no Brasileirão e não perde há duas rodadas. Contudo, o técnico Petit terá que ajustar a defesa da equipe, uma vez que o time sofreu gols nas últimas cinco partidas.

Palestino x Cuiabá

Jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

Data e horário: quinta-feira, 18/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Concepción, no Chile

Palestino: Rigamonti; Zuniga, Iván Román, Cristian Suárez e Dávilla; Linares, Ariel Martínez e Felipe Chamorro; Carrasco, Jonhathan Benítez e Junior Marabel. Técnico: Lucas Bovlagio.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafú, Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

VAR: Milagros Arruela (PER)

Onde assistir: Paramount+

