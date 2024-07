Paiva destaca evolução do Vasco e tem calma com estreias: ‘A gente não quer antecipar’

O Vasco segue no embalo e venceu a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, nesta quarta-feira, ao bater o Atlético-GO. Após a partida, o técnico interino Rafael Paiva ganha ainda mais moral no clube e destacou a evolução do time e busca um “futebol mais vistoso”.

“Me deixava entristecido quando a gente só defendia. Sabia que a gente tinha mais potencial. Hoje a gente teve um volume maior, pelo corredor e centro. É algo que o Vasco sempre fez, com os jogadores que teve. Estamos tentando resgatar. Estamos evoluindo. Vamos buscar os três pontos com um futebol mais vistoso”, disse.

Além disso, o torcedor do Vasco, afinal, vive pela estreia de estreia de Philippe Coutinho, que não foi relacionado para enfrentar o Atlético-GO. Paiva, aliás, pediu calma aos vascaínos.

“A gente não quer antecipar para não deixar a expectativa alta. Importante é tentar deixar o time organizado coletivamente. Quando acharmos que estão aptos, vão entrar. Não podemos deixar de falar dos jogadores que atuaram esses jogos, corresponderam, evoluíram muito. É uma briga sadia, naturalmente as coisas vão acontecer”, explicou o técnico.

Com o resultado, o Vasco, aliás, chegou aos 23 pontos e vai dormir na nona colocação, além de ter conquistado a quarta vitória consecutiva. Na próxima rodada da Série A, o Cruz-Maltino, inclusive, visita o Atlético-MG, neste domingo, na Arena MRV, às 16h (de Brasília).

Análise do jogo

“A gente sabia que seria um jogo difícil. O início foi difícil, tínhamos clareza que não poderíamos tomar um gol no início. Demoramos para sair da defesa com a bola mais limpa. Tentamos mapear tudo para passar para os jogadores e deixar claro as dificuldades que o Atlético ia impor. Mas fizemos um bom jogo. Sabíamos que precisaríamos machucar. Conseguimos a vitória. Mas o Atlético é uma equipe qualificada.

Vitória tranquiliza

“É um campeonato dificílimo. Tem muitas equipes qualificadas e a gente precisa pontuar em todos os jogos. Essa arrancada tranquiliza a semana, mas a gente quer mais, precisa evoluir mais. Os jogadores que chegaram vão qualificar o grupo. Vamos buscar a vitória. Pode ter algum jogo em que as coisas não darão certo. Importante é evoluir como equipe. Estamos no caminho.

Apoio da torcida

“Torcida fantástica. Quando chegamos no hotel tinham muito torcedores lá. A festa no estádio também. Isso contribui muito para deixar o ambiente melhor, os jogadores ficam confortáveis para tomar as decisões. A torcida foi demais, nos empurrando o tempo todo para buscarmos a vitória. O Atlético é um time qualificado, o Vagner Mancini chegou agora. É uma equipe que vai tirar ponto de muita gente. Principalmente em casa.

