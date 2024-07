Alisson tem fratura no tornozelo confirmada e vai passar por cirurgia

No MorumBIS, o São Paulo superou o Grêmio por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o grande assunto no time paulista é o volante Alisson. O meio-campista sofreu uma fratura no tornozelo direito e vai passar por cirurgia nesta quinta-feira (18).

O lance ocorreu na etapa final. Ao tentar recuperar uma bola no campo defensivo, o jogador ficou com o pé direito preso no gramado. Assim que caiu, ele sentiu a dor e os companheiros pediram a alteração.

A fratura foi muito lamentada não só pelos jogadores e comissão técnica, como também os torcedores ficaram chateados, pois Alisson é um dos principais nomes do Tricolor.

Neste primeiro momento, o São Paulo não informou nenhuma previsão de recuperação, mas dificilmente o jogador ficará disponível para voltar aos gramados nos próximos meses.

Com o triunfo em cima do Grêmio, o Tricolor Paulista chegou aos 30 pontos e assumiu a quarta colocação do Brasileiro. Sem Alisson, a equipe de Luis Zubeldía volta a campo no fim de semana, quando encara o Juventude, fora de casa.

Veja o comunicado do São Paulo sobre Alisson:

Alisson passou por exames nesta noite e teve diagnosticada uma fratura no tornozelo direito. O atleta será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (18).

Estamos contigo, Alisson. Força e boa recuperação

