Auxiliar de Renato lamenta a falta de capricho do Grêmio diante do São Paulo

No MorumBIS, o Grêmio foi superado pelo São Paulo por 1 a 0 e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos conquistados, o Tricolor fica na 18ª posição e preocupa o seu torcedor para a sequência do torneio nacional.

Nesta quarta-feira (17), com Renato Gaúcho fora de combate por sintomas de gripe, Alexandre Mendes, o auxiliar técnico, dirigiu a equipe. Na coletiva de imprensa, ele viu o seu time bem, principalmente na etapa final. Por outro lado, lamentou a falta de encaixe na marcação nos 45 minutos iniciais.

“No primeiro tempo, nós tivemos dificuldades de encaixar a marcação, principalmente na progressão dos volantes deles. Confundia muito a diminuição de marcação. Logicamente, com isso, nossa linha defensiva baixa um pouco mais e se cria mais situações de perigo no nosso gol. No segundo tempo, nosso time encorpou mais, entendeu melhor o jogo. A partir das trocas, melhorou bastante. Não conseguimos empatar ou virar o jogo por detalhe”, afirou, antes de completar:

“Poderíamos ter feito um ou dois gols, no mínimo. Faltou um pouco mais de capricho na finalização”.

Agora, o Grêmio volta a campo no próximo domingo (21). No Centenário, em Caxias do Sul, o adversário é o Vitória, a partir das 11h (de Brasília).

