Ignácio chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Mais um reforço do Fluminense para o segundo semestre chegou ao Brasil. Trata-se do zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal, que desembarcou no Rio de Janeiro no início da madrugada desta quinta-feira (18), no Aeroporto do Galeão. Com isso, ele fará exames médicos e assinará contrato com o Tricolor.

Dessa forma, o clube carioca irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 11,9 milhões. Ele chega para reforçar o setor defensivo, que tem dado dor de cabeça para a torcida, visto que o time sofreu gol em todas as 16 rodadas do Brasileirão, até aqui.

Além disso, quem também é aguardado no Rio nesta quinta-feira é John Arias, que disputou a Copa América junto com a Colômbia e foi vice-campeão. A tendência é que ele retorne aos treinamentos, no CT Carlos Castilho, na próxima sexta-feira (19).

+ Leia mais: Veja como Ignácio pode ajudar o Fluminense

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, passou pelo Assu e Força e Luz antes de chegar às divisões de base do Bahia. Foi emprestado para CSA (2020) e Chapecoense (2021), mas realizou 52 jogos, em 2022, pelo Tricolor. Dessa forma, chamou a atenção do Sporting Cristal (PER), à época treinado pelo também brasileiro Tiago Nunes.

+ Conheça Kevin Serna, atacante encaminhado no Fluminense

No ano passado, Ignácio disputou 43 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Nesta temporada, alcançou a mesma marca, porém em 19 jogos realizados. Na Libertadores 2023, estufou a rede contra o Nacional e o River Plate. As boas atuações lhe renderam o apelido de “La Muralla”, visto que caiu nas graças da torcida nas redes sociais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.