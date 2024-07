Fortaleza celebra marco da SAF e mira impulsionar momento de consolidação

Com muita expectativa sobre o futuro, o Fortaleza celebra nesta sexta-feira (19) o marco de 300 dias da transição para SAF. A análise interna indica que alteração no estatuto ajudou a consolidar o clube no cenário nacional e, inclusive, prevê saltos ainda maiores neste ano. A equipe, por exemplo, está a cinco pontos de superar a campanha histórica do primeiro turno do Brasileirão 2021.

Segundo o primeiro CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, a transição previa justamente esse momento de consolidação quando ocorreu. O executivo, que era presidente do clube à época, assinou a alteração no estatuto que permitiu a mudança para uma Sociedade Anônima do Futebol.

“A mudança para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol ocorreu porque acreditamos que seja um caminho benéfico para o clube, com grande potencial para impulsionar o momento de consolidação que vivemos. Com uma gestão saudável, responsável e uma profissionalização da estrutura, o Fortaleza se atualiza para continuar crescendo e brigando por coisas grandes nos cenários nacional e internacional”, avaliou o executivo.

SAF DO FORTALEZA

Na contramão das outras SAFs do Brasil, a do Fortaleza não implicou na perda do controle do futebol. Ou seja, a sociedade ainda pertence ao clube associativo. O diretor executivo passou a ser remunerado, como os demais membros da diretoria, pela sociedade – que o contratou como profissional.

A criação da SAF do Fortaleza registrou números chamativos de imediato. Ano passado, por exemplo, o clube atingiu recordes de arrecadação e superávit, de R$371 milhões e 66 milhões, respectivamente. A sociedade ainda não conta com investidores, mas tem intenção de receber aportes por meio da venda de ações para acionistas minoritários.

DENTRO DE CAMPO

Conforme mencionado, o Fortaleza está a cinco pontos de superar a campanha história do primeiro turno do Brasileirão 2021. O Leão ocupa a sétima colocação do torneio, com 29 pontos somados até o momento – sete de diferença para o líder Botafogo. A equipe venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu apenas três até o momento, com 19 gols marcados e 16 sofridos.

