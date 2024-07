Palestino x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Cuiabá vai até o Chile visitar o Palestino, nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), pela ida dos playoffs (repescagem) da Sul-Americana. O jogo rola no Estádio Municipal de Concepción (a volta será em Cuiabá no dia 25). Quem avançar de fase enfrenta o Independiente Medellín, da Colômbia, nas oitavas de final. Para você não perder nada deste jogo, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, com todas as informações e um esquenta que começa às 17h30 sob o comando de Romão Martinechen, que também estará na narração.