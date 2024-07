Militão se torna alvo de críticas após gastar mais de R$ 200 mil em leilão

Éder Militão marcou presença no leilão beneficente de Vini Jr., realizado na última quarta-feira (17), no Copacabana Palace. O zagueiro, inclusive, arrematou um dos lotes por R$ 210 mil e acabou detonado por internautas nas redes sociais pelo investimento. Isso porque o jogador esteve recentemente envolvido em polêmicas sobre pensão e guarda da filha Cecília, fruto do relacionamento com Karoline Lima.

Acompanhado da esposa, Tainá Castro, Militão comprou uma peça única de um boneco que imita Vinicius Júnior. Após o lance, o nome do zagueiro chegou ao topo dos assuntos do momento no X, antigo Twitter, justamente pelos problemas de justiça com a ex-namorada Karoline Lima.

“Na hora de pagar pensão, chora”, escreveu uma internauta. Outra complementou: “Pagar pensão, natação e casa digna ele não quer, né? Que ódio de um homem”.

ÉDER MILITÃO X KAROLINE LIMA

A confusão entre o ex-casal não é novidade, mas ganhou um novo capítulo na última terça-feira (16). Agora, Militão pediu a guarda total de Cecília, de dois anos, na Justiça para que ela more na Espanha com ele e a nova esposa. A decisão do zagueiro, segundo o UOL, ocorreu após Karoline Lima tentar impedir que a filha continue indo a Madrid desacompanhada de pessoas de confiança.

A pauta sobre pensão, no entanto, ganhou foco na mídia após Karoline revelar que Militão teria interrompido os pagamentos de profissionais que cuidam de Cecília. Isso ocorreu quando Militão acionou a Justiça para impedir que a ex se mude com a filha para o Rio de Janeiro, visto que ela está em um relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo.

À época, Karoline afirmou que recebe uma pensão alimentícia de seis salários mínimos — equivalente a R$ 8.472 —, e que o jogador arca com outras despesas. Como R$ 10 mil para aluguel, salário de uma babá, empregada doméstica e atividades extracurriculares.

LEILÃO VINI JR

O leilão beneficente ocorreu na noite da última quarta-feira, no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre os itens mais caros do evento estavam o troféu conquistado por Vini como melhor jogador da semifinal da Champions e uma pelada na casa do astro. Os dois terminaram arrematados por R$ 700 mil cada.

Além de Éder Militão, o meia Douglas Luiz, da Seleção Brasileira, também marcou presença e arrematou um lote. O atleta levou ingressos para o aniversário de Vini Jr., no Rio de Janeiro, por R$ 150 mil.

