Internacional anuncia Roger Machado como novo técnico

O Internacional confirmou a chegada de Roger Machado como novo treinador nesta quinta-feira (18). O profissional deixou o Juventude no meio da temporada, pois a proposta do Colorado agradou. Assim, ele assinou contrato até o final de 2025. A tendência é a da que ele já comande a equipe no compromisso seguinte. No caso, o duelo com o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (20), no Nilton Santos.

A missão principal de Roger Machado é recolocar o Inter no caminho das vitórias. Afinal, a equipe não vence há sete partidas, sendo quatro derrotas e três empates. O momento negativo provocou a eliminação da equipe na Copa do Brasil para o Juventude, ex-clube do novo treinador.

Apesar disso, o Internacional segue vivo na Sul-Americana, competição em que se encontra nos playoffs. O time perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 para o Rosário Central, na Argentina, na última terça-feira (16). Ou seja, Roger Machado terá mais essa tarefa difícil e precisa de um triunfo por dois gols de diferença para se classificar sem sustos para as oitavas. O jogo de volta ocorre no Beira-Rio, na próxima terça-feira (23).

Com relação ao Campeonato Brasileiro, o Colorado não vence há quatro rodadas e se encontra na 13ª colocação, com 19 pontos. Importante destacar que o time tem quatro jogos a menos. Tanto por conta de compromisso na Sul-Americana, como também pelo adiamento de embate pela Copa do Brasil. Assim como devido às enchentes que causaram prejuízos no Rio Grande do Sul e provocou a paralisação forçada da Série A.

