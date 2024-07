Braz analisa janela do Flamengo e comenta situação de Gabigol

Após um sorteio na sede da CBF, Flamengo e Palmeiras foram escolhidos como adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, esteve presente no evento e bateu um papo com os jornalistas presentes.

Janela do Flamengo

Assim, Marcos Braz fez uma análise da postura do Flamengo nesta janela de transferência. O clube carioca vem monitorando possíveis nomes nas últimas semanas. No entanto, ainda não há nenhum reforço contratado.

“Nós trouxemos grandes reforços na primeira janela e agora estamos tentando fazer os ajustes na segunda janela. Nós fizemos uma opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Eu entendo as cobranças dos torcedores. No entanto, nós temos responsabilidade. Aqui não é Seleção Brasileira, onde convoca e traz. Afinal, é uma outra análise. O Flamengo foi assertivo nos últimos cinco anos. Eu entendo as cobranças, mas vamos com calma. Afinal, falar que nossa janela é fraca é um absurdo”, disse Braz.

Situação de Gabigol

Em seguida, Marcos Braz desmentiu uma suposta anulação do processo de Gabigol no CAS. O atacante segue treinando normalmente no Ninho do Urubu e deve ser relacionado para próxima partida da temporada.

“Eu estou lendo na imprensa sobre tudo que está acontecendo. O Flamengo não recebeu nenhum comunicado ou notificação. Nós não sabemos de nada”, afirmou Braz.

O Flamengo entra em campo neste sábado (20/07), diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo estava previsto para acontecer no Maracanã. No entanto, os dirigentes rubro-negros optaram pela venda do mando de campo para Brasília.

