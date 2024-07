Palmeiras se reapresenta, marca exames de Estêvão e tem Lázaro próxima da volta

O Palmeiras reapresentou-se nesta quinta-feira (18) na Academia de Futebol, após derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão, que saiu lesionado no confronto, ainda passará por exames mais detalhados para saber a gravidade do problema. Por outro lado, Lázaro iniciou o processo de transição e fez parte do trabalho em campo com o grupo alviverde.

Estêvão deixou o Estádio Nilton Santos na última quarta-feira (17) com dificuldade para caminhar e passará por exames ao longo do dia. O jovem lesionou o tornozelo esquerdo em jogada no ataque.

Os jogadores que atuaram mais de um tempo contra o Botafogo fizeram trabalhos regenerativos no centro de excelência do Palmeiras. Por outro lado, o restante do elenco, incluindo Felipe Anderson, Dudu, Maurício, Mayke e Caio Paulista – que entraram na segunda etapa -, participou de um treino técnico no campo.

Juntamente com este grupo esteve Lázaro, que está fora de ação há mês, desde que se lesionou na goleada sobre o Atlético-MG por 4 a 0. O atacante esteve em parte do trabalho no gramado.

O Palmeiras volta a campo no sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão poderá contar com Giay, que foi regularizado e poderá estrear pelo clube.

