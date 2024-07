Alisson, do São Paulo, passa por operação no tornozelo: ‘Voltar mais forte’

O meia Alissou passou por cirurgia, na manhã desta quinta-feira (18), para corrigir uma fratura no tornozelo direito, sofrida na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Morumbis. De acordo com o comunicado enviado pelo São Paulo, o atleta passa bem após o procedimento.

O jogador, que vinha sendo um dos pilares da equipe do técnico Luis Zubeldía, publicou um texto de agradecimento nas redes sociais.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo carinho nessas últimas horas. No estádio, no vestiário, nas arquibancadas, no hospital, em mensagens… Tudo isso só me deu forças para encarar esse momento com a cabeça boa e motivação para recuperação. Já passei por momentos difíceis na minha vida e não vai ser esse que irá fazer com que eu desista”, declarou o atleta, antes de complementar:

“Não estarei fisicamente em campo por um tempo, mas em pensamentos positivos todos os dias. A cirurgia foi tudo bem, agradeço a todos os profissionais que me deram todo suporte e vamos firmes, e juntos, para voltar ainda mais forte”.

A lesão de Alisson ocorreu no segundo tempo da partida contra o Grêmio. Na ocasião, o jogador tentou recuperar uma bola na defesa e ficou com o pé direito preso no gramado. Assim que caiu, ele sentiu a dor e os companheiros pediram a alteração. Em seguida, deixou o campo e foi para um hospital próximo para a realização de exames, que constataram a fratura.

Técnico do São Paulo pede reforços

O São Paulo não estipula um prazo para o retorno do jogador, mas dificilmente ele volta a atuar pela equipe nesta temporada.

Após a partida, o técnico Zubeldía pediu reforços à diretoria para suprir a lesão de Alisson. Thiago Mendes, do Al-Rayyan, do Qatar, já estava em contato com o Tricolor, mas segue longe de um acerto.

“É urgente que necessitamos de jogadores. Os dirigentes sabem. Não é sobre ter opções no plantel. Temos muitos volantes, mas que não jogam nessa posição. Vamos ter a pior versão dos jogadores que temos”, disparou.

O treinador complementou falando sobre a boa fase do meia na temporada.

“Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia do jogo. É um jogador de experiência, que tanto na fase com bola como na fase sem bola estava sendo muito importante, porque nos organiza”, afirmou.

