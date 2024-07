Braz projeta Flamengo x Palmeiras na Copa do Brasil: ‘Duríssimo’

Após um sorteio na sede da CBF, Flamengo e Palmeiras foram escolhidos como adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, marcou presença no evento e fez uma projeção do confronto.

LEIA MAIS: Braz analisa janela do Flamengo e comenta situação de Gabigol

Flamengo x Palmeiras

“Nós sabemos da rivalidade do confronto e do tamanho do Palmeiras nesses últimos cinco anos. É um jogo duríssimo. O primeiro jogo em casa. É um time que disputa por todos os títulos, assim como nós. Não tem choro. Vamos para o jogo”, disse Braz.

“Se Palmeiras pudesse escolher, talvez não fosse escolher jogar contra o Flamengo, assim como nós. Mas faz parte. Flamengo e Palmeiras ganharam uma Copa do Brasil recentemente. Se não enfrenta Palmeiras agora, uma hora provavelmente ia pegar. Portanto, vamos nos preparar da melhor maneira possível. A logística é algo bom. Afinal, não é preciso pegar um avião para tão longe. Vai ser um período muito difícil, tendo em vista que vamos estar disputando também as oitavas de final da Libertadores. No entanto, esta questão da logística nos conforta”, completou Braz.

Os confrontos entre Flamengo e Palmeiras acontecem nos dias 31 de julho e 7 de agosto. O primeiro jogo é no Maracanã. O duelo de volta, dessa forma, está marcado para ocorrer no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.