Olympique contrata ex-United que foi preso por violência doméstica

Mason Greenwood é o mais novo reforço do Olympique de Marselha e assinou contrato até junho de 2029. O clube francês, agora sob o comando do técnico De Zerbi, oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante inglês de 22 anos, que sai do Manchester United por cerca de 31,6 milhões de euros (R$ 189 milhões).

Contudo, mesmo com a transferência para o Olympique de Marselha, o passado criminal de Greenwood gera controvérsia no futebol francês. Tanto os torcedores do clube do sul da França quanto o prefeito da região, Benoit Payan, manifestaram-se publicamente contra a chegada do ex-jogador do Manchester United.

Greenwood foi preso por violência doméstica contra sua esposa em 2022, acusado de estupro e agressão. Dessa maneira, o atacante foi questionado sobre o assunto durante sua entrevista coletiva como jogador do Olympique de Marselha.

“Hoje, tudo isso ficou para trás. Minha esposa e eu nos reconstruímos como casal. Estamos juntos desde os 16 anos, hoje temos uma linda filha que acaba de comemorar seu primeiro aniversário. Dessa maneira, agora olhamos para frente e mal podemos esperar para começar esta aventura”, disse o atacante em entrevista aos jornais ‘La Provence’ e ‘L’Equipe’.

A prisão de Greenwood afastou o jovem do Manchester United, deixando-o sem jogar por mais de um ano, de setembro de 2022 a janeiro de 2023. No entanto, as acusações acabaram sendo retiradas em fevereiro do ano passado, e o jogador ficou uma temporada emprestado ao Getafe.

Por fim, na última temporada, o inglês disputou 36 jogos pelo Getafe, com 10 gols e sete assistências.

