Victor prega alerta no duelo entre Atlético x CRB, pelas oitavas da Copa do Brasil

O ídolo do Atlético e atual diretor de futebol, Victor Bagy, analisou o duelo das oitavas de final entre o Galo e o CRB, atualmente na segunda divisão nacional. O ex-goleiro destacou que já venceu a competição enquanto atuava pelo modesto Paulista de Jundiaí e prega alerta.

Desse modo, Atlético e CRB vão entrar em campo entre os dias 31 de julho e 7 de agosto. A ida será no Estádio Rei Pelé, enquanto o jogo de volta será na Arena MRV, casa atleticana.

“Sabemos da nossa responsabilidade, mas com todo respeito e atenção. Em 2005, conquistei uma Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí. Então, isso demonstra o quão difícil é essa competição, independente do adversário. Todo respeito ao CRB, que vem fazendo um bom ano”, disse o diretor de futebol durante o evento de sorteio das oitavas de final.

Todavia, o time comandado por Gabriel Milito esta distante dos líderes do Brasileirão e observa a Copa do Brasil como grande chance de título nacional na temporada. Contudo, o clube já atingiu o estipulado, de chegar às oitavas, para o orçamento de 2024.

Victor fala sobre decisão em 180 minutos para o Atlético

“A responsabilidade é grande quando você representa uma instituição tão grande como é o Atlético. Ela é grande a cada partida. É uma decisão de 180 minutos. O segredo é regularidade e atenção, muito respeito ao adversário”, resumiu Victor.

