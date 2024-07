Walter salva no fim e Cuiabá empata com Palestino pelos playoffs da Sul-Americana

O goleiro Walter pouco apareceu durante o jogo, mas foi herói na noite desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O goleiro pegou pênalti no último lance de Rojas e garantiu o empate com o Palestino por 1 a 1, no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, pelo primeiro jogo dos playoffs da competição. Linares marcou ainda no primeiro tempo, mas Deyverson, que entrou na etapa final, aproveitou o oportunismo para deixar tudo igual no placar.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (25), às 19h, na Arena Pantanal. O Cuiabá precisa de uma vitória simples para avançar na competição. Qualquer resultado igual, a partida será definida nos pênaltis. Antes disso, o Dourado, aliás, encara o lanterna Fluminense, no domingo, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Dificuldades

O Cuiabá começou melhor e levou perigo logo no início, em chute colocado de dentro da área de Derik Lacerda defendido por Rigamonti, aos quatro minutos. No entanto, o jogo ficou truncado. O Palestino levou perigo nas bolas paradas e apostava nos contra-ataques. Num deles chegou ao gol. Benítez dividiu com Railan e a bola sobrou pra Dávila, que finalizou rasteiro. Walter fez grande defesa, mas Linares conferiu no rebote. O Dourado caiu muito de rendimento e saiu em desvantagem no placar.

Deyverson faz golaço e Walter salva

Na segunda etapa, o Cuiabá seguiu com dificuldades para criar as jogadas de ataque, enquanto os chilenos aproveitaram para tentar crescer no jogo. No entanto, em um erro o panorama do jogo mudou. Lucas Mineiro fez lançamento do campo de defesa, Rigamonti deixa a área para tirar de cabeça e Deyverson fica com a bola. O camisa 16, que quase saiu do Dourado, chutou de longe para o gol vazio para deixar e tudo igual. Depois disso, o Cuiabá ganhou confiança e melhorou na partida. O time, no entanto, não foi capaz de virar a partida.

A equipe brasileira, além disso, foi castigada. Em bola dividida de Bruno Alves com Rojas, o árbitro marcou pênalti no último lance do jogo. Abrigo cobrou a penalidade, mas Walter defendeu e salvou o Cuiabá da derrota. Um empate que soou como uma vitória.

Palestino 1 x 1 Cuiabá

Jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

Data e horário: quinta-feira, 18/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Concepción, no Chile

PALESTINO: Rigamonti; Benjamn Rojas, Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez (Michael Fuentes, 36’/2°T), Dávilla (Abrigo, 28’/2°T); Carrasco (Palacio, 28’/2°T), Jonhathan Benítez (Vejár, 36’/2°T) e Junior Marabel. Técnico: Lucas Bovlagio.

CUIABÁ: Walter; Railan (Matheus Alexandre, intervalo), Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Lucas Mineiro (Fernando Sobral, 28’/2°T), Filipe Augusto, Max; Derik Lacerda (Eliel, 27’/2°T), André Luís (Jonathan Cafu, 42’/2°T) e Isidro Pitta (Deyverson, intervalo). Técnico: Petit.

Gols: Linares, 32’/1°T (1-0); Deyverson 15’/2°T (1-1);

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

VAR: Milagros Arruela (PER)

Cartão Amarelo: Iván Román, Benítez (PAL), Fernando Sobral, Max, Bruno Alves (CUI)

Cartão Vermelho: –

