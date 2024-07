David Neres está na mira de clube italiano

Com a iminente saída de Victor Osimhen para o PSG, em uma transferência que deve ultrapassar os 100 milhões de euros, o Napoli está em busca de alvos para reforçar o ataque, e de acordo com informações do site italiano ‘Corriere dello Sport’, o brasileiro David Neres é um deles.

Os napolitanos, que passam por uma reformulação no elenco desde a chegada do técnico Antonio Conte, sondaram a direção do Benfica para contratar o atacante. Segundo o ‘Corriere dello Sport’, uma proposta de 25 milhões de euros (que ainda não foi enviada ao Benfica) pode ser suficiente para levar o jogador para o futebol italiano.

Recentemente, o Besiktas também demonstrou interesse em David Neres. No entanto, a imprensa portuguesa informa que os turcos não enviaram nenhuma proposta oficial até o momento.

David Neres chegou ao Benfica na metade de 2022, por 15,3 milhões de euros, valor que, na verdade, acabou sendo descontado da dívida do Shakhtar Donetsk por Pedrinho, ex-Corinthians. Na primeira temporada, Neres foi titular quase indiscutível, mas em 2023/24 ele acabou sendo reserva de Ángel Di María na maioria dos jogos.

Por fim, o brasileiro tem contrato com o Benfica até 2027 e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Em duas temporadas, Neres marcou 17 gols e deu 25 assistências em 83 jogos.

