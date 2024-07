Internacional recebe proposta de clube da Espanha por Vitão: veja valores

O Internacional recebeu uma proposta definitiva do Betis, da Espanha, pelo defensor Vitão. As conversas entre as partes estão em andamento e o clube gaúcho aguarda um documento oficial com a oferta.

Desse modo, os valores de uma possível transferência de Vitão são de aproximadamente 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões), com 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões) destinados ao Internacional. A notícia foi publicada pela Revista Colorada.

Todavia, o clube gaúcho deve ficar com 20% de uma futura negociação. Atualmente, o Internacional possui 80% dos direitos econômicos do zagueiro. O restante pertence ao próprio jogador.

Internacional observa sondagens por Vitão que vem da Espanha e Inglaterra

Vitão, aliás, sofreu uma lesão na coxa direita e fará exames para obter o diagnóstico da extensão do problema. O jogador de 24 anos assinou recentemente em definitivo com o Internacional. Assim, seu contrato atual vai até 2026 com o clube do Beira-Rio. Ele também já recebeu sondagens de West Ham, e o Nottingham Forrest, ambos da Inglaterra, e o Villarreal, da Espanha. Na atual temporada, o defensor realizou 31 jogos e marcou um gol, além de contribuir com uma assistência.

