Corinthians vem de retrospecto recente negativo contra o Bahia

No próximo domingo (21), o Corinthians encara o Bahia, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17ª colocação do torneio, a vitória é fundamental para o time escapar da zona de rebaixamento, mas os últimos duelos contra o Tricolor não animam a torcida e elenco.

Nos últimos cinco encontros, entre 2020 a 2023, o Corinthians venceu apenas uma vez. Pelo Brasileirão de 2021, vitória na Neo Química Arena por 3 a 1. Os gols saíram através de Roger Guedes, Cantillo e Jô. No total são duas derrotas e dois empates.

Desde aquela partida, nos dois encontros, um empate sem gols em Salvador e uma goleada a favor do Bahia por 5 a 1 na casa do Timão. Inclusive, esse placar antecedeu a eleição presidencial do Corinthians, que resultou na vitória de Augusto Melo, atualmente no cargo.

Sendo assim, o Timão terá que deixar de lado esse retrospecto recente negativo para espantar a má fase e embalar de vez para deixar o Z4 sob o comando de Ramón Díaz.

Corinthians em vantagem no retrospecto Geral

Apesar de não colecionar resultados positivos nos últimos anos, o Corinthians tem vantagem perante o Bahia. No total são 76 partidas, com 35 vitórias do Alvinegro, 24 do Tricolor e 17 empates.

