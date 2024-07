Possível pênalti não marcado a favor do Santos causa polêmica

Nesta quinta-feira (18), o Santos empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, pela 16ª rodada da Série B. Com o resultado, o Peixe ocupa atualmente a ponta da classificação com 29 pontos. Porém, uma decisão dentro de campo poderia ter mudado a história.

Ainda na etapa inicial, quando o placar estava inalterado, o argentino Julio Furch cabeceou e a bola explodiu no braço do zagueiro Quintero. O VAR indicou a revisão do lance, mas o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima optou por não dar a penalidade.

O lance gerou revolta dos santistas nas redes sociais e até mesmo de não torcedores do Santos. A maioria entende que a marca da cal deveria ter sido apontada.

Apesar do barulho nas redes sociais, a diretoria do Santos não se manifestou de forma pública. Agora, fica a expectativa para saber a postura do presidente Marcelo Teixeira, que tem sido muito elogiada fora dos gramados.

A próxima chance de o Santos vencer na Série B é segunda-feira (22). Na ocasião, o time de Fábio Carille encara o Coritiba na Vila Belmiro, pela 17ª rodada da Série B.

