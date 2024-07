Dudu Nardini se repara para Estreia pelo Jablonec no Tcheco

O volante brasileiro Dudu Nardini, recém-contratado pelo Jablonec, está prestes a fazer sua estreia no Campeonato Tcheco neste final de semana. Vindo do Othellos Athienou, do Chipre, Dudu compartilhou suas impressões e expectativas sobre a nova fase da sua carreira.

“A adaptação tem sido boa. Encontrei pessoas dispostas a ajudar, e isso facilita bastante.

Em relação ao clube, que na temporada passada foi apenas o 12º colocado, suas impressões foram positivas desde o início” disse Dudu, destacando a receptividade que encontrou:

“É um clube organizado e focado em conquistar os objetivos da temporada”.

Sobre as diferenças entre o futebol tcheco e o cipriota, Dudu destacou o aspecto físico do jogo. “A grande diferença é física, um jogo mais intenso, mas com muitas transições em relação ao Chipre”, explicou. Essa adaptação ao estilo de jogo mais dinâmico e exigente tem sido um dos focos de seu treinamento.

Dudu Nardini e o frio na barriga

Dudu Nardini entrará em campo neste sábado pela rodada inicial do campeonato tcheco, enfrentando o Mlada às 9h30 (de Brasília). Diz que é sempre uma emoção estrear por um novo clube:

“É especial, mas dá um frio na barriga. Contudo, venho trabalhando firmemente desde a minha chegada. Assim, tenho certeza de que Deus vai me ajudar”, disse este paulista de Americana, tem 26 anos e que, no Brasil, defendeu o Tupi de Juiz de Fora, entre outras equipes.

O Campeonato Tcheco tem início nesta sexta-feira (19/7), com o jogo de abertura entre o atual bicampeão Sparta Praga e o Pardubice, às 14h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.