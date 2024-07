Fluminense faz nova proposta por Facundo Bernal, do Defensor Sporting

O Fluminense segue firme no interesse em contratar o volante Facundo Bernal, de 20 anos, do Defensor Sporting. Assim, o clube carioca ofereceu US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta. A informação é da jornalista Aline Nestari, da TNT Sports.

Antes disso, o Tricolor já havia feito uma proposta de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,9 milhões) por 80% dos direitos do jogador. No entanto, o clube uruguaio recusou, o que acarretou na nova oferta. A multa rescisória do jovem é de US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões).

Depois do sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil, o presidente Mário Bittencourt explicou a atual situação de Bernal. Com isso, o mandatário disse que as conversas estão em andamento, porém ainda não há nada fechado. Além disso, ele ressaltou que é um nome monitorado pelo departamento de scout há algum tempo.

“Contando com o Thiago (Silva), são quatro reforços. Thiago, (Kevin) Serna, Inácio e Nonato. E a gente está em negociações com um volante, que é o Facundo Bernal. Seguimos buscando esse jogador, que já vinha sido monitorado há algum tempo pelo nosso departamento de scout. E vamos ver se a gente pensa num atacante, estamos avaliando ainda nomes, não tem nome definido, mas talvez um atacante para completar nossos reforços da janela de meio de ano”, revelou.

Substituto para possível saída de André

O uruguaio tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. No entanto, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina.

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área. Afinal, ele tem 1,87 m de altura, e pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra.

Até o momento, o Fluminense já acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna. Apenas o “Monstro” e o volante já podem estrear pelo Tricolor.

