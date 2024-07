Thiago Silva analisa momento antes da estreia: ‘Título é tirar o Fluminense dessa situação’

Principal reforço do Fluminense para o segundo semestre, Thiago Silva, enfim, poderá fazer a sua reestreia depois de 16 anos no futebol europeu. No domingo (21), dia do aniversário do clube, a equipe mede forças com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. Em entrevista coletiva, o defensor falou sobre a ansiedade de voltar a vestir a camisa tricolor.

“O momento é difícil, complicado. Não é fácil chegar assim, principalmente vindo de uma pré-temporada. Não tive a oportunidade de fazer nenhum amistoso. Mas a experiência me deixa mais tranquilo. Procuro ficar mais tranquilo para fazer o que fiz nos treinamentos de maneira correta”, disse.

“Embora o momento não seja o ideal, o grupo me deu confiança para poder vir. Não adianta a gente pensar em passar dois, três times lá na frente e não passar o primeiro. Nós respeitamos o Cuiabá, que joga nos seus domínios, mas o Fluminense vai procurar jogar em prol da vitória”, completou.

“Me sinto preparado. Muito ansioso para poder voltar. Claro que não esperava que o momento fosse estar como está agora. Mas para mudar isso só com muito trabalho, muita conversa. Tivemos 10 dias de uma mini preparação. Depois, começa jogo a cada três dias. Ainda tenho que me readaptar ao futebol brasileiro. Com os campos, com as logísticas. Já vim sabendo que isso ia acontecer. Junto com a comissão técnica do clube, vamos tomar as precauções para evitar qualquer tipo de lesão”, frisou.

Foco em salvar o Flu no Brasileirão

Se por um lado o Tricolor está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 8 pontos, do outro, jogará as oitavas de finais da Libertadores e Copa do Brasil. No entanto, para Thiago Silva, o verdadeiro título da temporada será salvar o time do rebaixamento, algo que afeta o futuro do clube e causa danos.

“É difícil falar sobre isso, pois são algumas competições importantes. Acredito que título mais importante neste momento é tirar o Fluminense desta situação, não tenho dúvidas. Obviamente, sem perder o foco nos outros que são eliminatórios e talvez mais fácil de chegar. Mas o rebaixamento causa danos importantes para o clube. Não somente para os jogadores, mas também para as pessoas que trabalham aqui por trás das câmeras, que vocês não veem no dia a dia”, frisou.

“A gente tem essa responsabilidade e o desejo de tirar o Fluminense desta situação, também por causa dessas pessoas. É o que realmente pesa neste momento. O presidente foi muito feliz ao dizer isso. Porque o Fluminense fica, e jogadores vão. Muitos profissionais são mandados embora porque tem que cortar despesa. Que a gente consiga tirar o Flu dessa situação, porque no final, essas pessoas são punidas, os jogadores vão para outros lugares”, ressaltou.

“Muitos me falaram que o Thiago Silva estaria manchando a carreira com caindo para a segunda divisão. Marcelo ganhou cinco Champions. A gente nunca imaginou passar por esse momento, mas é o atual cenário. A gente tem que se juntar, importante no clube, para que o Fluminense não caia. Hoje está rebaixado, mas no final do ano vamos olhar para trás e ver o quanto trabalhamos para tirar o clube dessa situação. Não tenho dúvida que vamos sair”, disse.

Elogios ao comandante

Durante a coletiva, Thiago Silva elogiou as ideias do técnico Mano Menezes, com quem trabalhou na Seleção Brasileira entre 2010 e 2012. Segundo o defensor, o comandante tem passado tranquilidade ao grupo e também tem cobrado melhores resultados.

“O Mano é um cara muito inteligente e que passa muita tranquilidade no dia a dia. Apesar do momento, se não tivermos confiança no treinador, dificilmente mudamos as coisas. É um cara muito tranquilo neste aspecto. Não passa a mão na cabeça, quando tem que cobrar, ele cobra.

“Essa semana foi de muita cobrança para mudar algumas atitudes que vínhamos tendo. Para não voltar a cometer erros dos últimos jogos. O momento não é fácil, não é simples. Mas se todos estiverem unidos, temos tudo para sair dessa situação”, acrescentou

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.