Roger busca soluções para desfalques importantes em sua estreia no Inter

Após quase duas semanas sem compromisso pela Série A, o Inter voltará a campo, neste sábado (20). Neste período sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, o clube promoveu a troca no comando técnico. Isso porque Roger Machado assumiu o cargo após demissão de Eduardo Coudet. O novo treinador busca alternativas para suprir as ausências do meio-campista Alan Patrick, do zagueiro Vitão e do atacante Enner Valencia.

Em sua estreia no comando, Roger não poderá contar com o camisa 10, pois ele vai cumprir suspensão automática. Afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo no compromisso anterior, a derrota por 2 a 1 para o Vasco, na reabertura do Beira-Rio. Alan Patrick é mais uma vez peça-chave no time do Internacional na criação de jogadas. Tanto que até o momento, ele já conta com cinco assistências na temporada. Outro provável desfalque é o zagueiro Vitão, que deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Rosário Central, na Argentina, na última terça-feira (16). O defensor sentiu uma lesão muscular.

Além disso, o equatoriano Enner Valencia nem sequer foi relacionado para este embate. Depois de retornar da Copa América, o atacante atuou nos dois jogos com o Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, sofreu um problema muscular no quadril direito. Em contrapartida, Borré voltou ao Brasil depois da disputar a Copa América pela Colômbia. Ele já participou do treino da última quinta-feira (18) e deve voltar a ficar como opção.

Outras baixas no Inter

O Colorado ainda deve contar com as baixas dos volantes Aránguiz, Fernando e Thiago Maia. Assim como o atacante Wanderson. O primeiro e o terceiro estão em fase de recuperação de edemas ósseo e muscular, respectivamente. Já Fernando sofreu uma contusão muscular na coxa direita. Enquanto identificou-se fadiga muscular em Wanderson.

Ou seja, ao todo, o Inter pode ter até sete desfalques para o confronto com o Botafogo, que ocorre no Nilton Santos. Aliás, o duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro será, às 18h30, neste sábado (20).

