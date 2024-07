CAS anula parte do processo, mas libera Gabigol de jogar pelo Flamengo

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) acatou parte do pedido de anulação do processo de Gabigol, do Flamengo. No entanto, as autoridades do tribunal suíço não interferiram no efeito suspensivo do atacante. O jogador, dessa forma, pode continuar treinando no Ninho do Urubu e sendo relacionado para os jogos. A informação é do “ge”.

A União pediu anulação do processo de Gabigol na terça-feira (16/07). O CAS entendeu os motivos da solicitação e informou os dirigentes rubro-negros. Entretanto, dias depois do pedido, os membros do tribunal suíço optaram por suspender apenas algumas partes do processo e decidiram não interferir na liberação do atacante. O argumento é que não seria justo impedir um jogador de treinar e jogar por conta de um questão técnica do julgamento.

O CAS, dessa forma, informou nesta sexta-feira (19/07) que apenas parte do processo pedido pela União foi anulado. Assim, Gabigol pode ser relacionado para partida entre Flamengo e Criciúma. A bola rola neste sábado (20/07), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18a rodada do Brasileirão.

Situação de Gabigol

A punição do atacante aconteceu em março de 2024. O camisa 99 pegou dois anos de suspensão por tentativa de fraude em um exame antidoping. No entanto, dois meses depois da condenação, os dirigentes rubro-negros conseguiram um efeito suspensivo do processo no CAS.

Assim, Gabigol vem treinando no Ninho do Urubu e sendo relacionado para os jogos do Flamengo. O atacante pode exercer sua profissão até o dia do julgamento final. Nas próximas semanas, a União e o CAS vão definir os próximos passos do caso.

