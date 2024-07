Flamengo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo encara o Criciúma neste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que tem o time carioca como mandante, será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h. Aliás, a equipe do técnico Tite, que busca de diminuir a diferença, de cinco pontos, para o líder Botafogo, contará com retornos importantes no time titular.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Criciúma.

Como está o Flamengo

Após contar com desfalques durante o período da Copa América, Tite terá à disposição os jogadores que estavam na seleção do Uruguai: Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña. A expectativa, aliás, é que eles iniciem o confronto entre os titulares. No meio-campo, Arrascaeta e De La Cruz jogarão com Pulgar e Gerson. O quarteto, aliás, não atua junto desde a goleada por 6 a 1 diante do Vasco.

Os desfalques ficam por conta de Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Bruno Henrique, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Por outro lado, Cebolinha, que deixou o departamento médico, vai para o jogo.

Gabigol relacionado

Gabigol, camisa 99 do Flamengo, também foi relacionado para o confronto. Nesta semana, o caso do atacante no CAS ganhou novos capítulos, por conta do adiamento do julgamento na Suíça. Ele, no entanto, está liberado para jogar pelo time carioca.

Como está o Criciúma

O Criciúma tem um desfalque importante para enfrentar o Flamengo. Com lesão muscular, o meia Matheusinho não fica à disposição do técnico Cláudio Tencati. Em contrapartida, o lateral-direito Jonathan deixou o departamento médico e será relacionado para o jogo no Mané Garrincha.

Contra um grande adversário, o Tigre aposta na qualidade de Yannick Bolasie. Em resumo, em 14 partidas no Brasileirão, ele marcou dois gols e deu três assistências.

FLAMENGO X CRICIÚMA

Brasileirão – 2024 – 18ª rodada

Data e horário: 20/7/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), David Luiz, Fabrício Bruno e Viña (Ayrton Lucas); Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Miguel Trauco); Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Ronald Lopes; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/FIFA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN/FIFA)

